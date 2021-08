Tchad : la 3ème édition d'Aya Boot Camp aura lieu au Salamat

Cette année, la 3ème édition est délocalisée à Am Timan dans la province du Salamat. La promotrice Fatimé Soukar Terab envisage de nouvelles perspectives pour l'agriculture tchadienne afin de mettre en lumière l'immense réservoir d'emploi qu'offre le secteur agricole et ses activités connexes ou dérivées.



"Le développement du Tchad est l'affaire de tous et vous en êtes aussi des acteurs à votre niveau", a déclaré Fatimé Soukar Terab.



L'événement se déroulera du 19 au 25 novembre 2021 à Am-Timan. Il sera couronné par une nuit des agripreneurs au parc national de Zakouma pour clôturer l'édition.



Le lien pour l'inscription au Aya Boot Camp : https://aya-chad.org/aya-boot-camp/