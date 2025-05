Tchad : la 3ème édition de Walia's Life Festival est officiellement lancée

C’est à travers une conférence de presse tenue dans la commune du 9ème arrondissement de N’Djamena, que la troisième édition du Walia’s Life Festival a été officiellement présentée ce lundi soir.



L’événement a rassemblé les organisateurs, les parties prenantes, les invités et les professionnels des médias, marquant ainsi le coup d’envoi d’un rendez-vous culturel et citoyen, désormais bien ancré dans le paysage tchadien. Madjianouba Jonathan, commissaire général du festival, a saisi cette occasion pour rappeler l’importance de cette nouvelle édition.



Selon lui, Walia’s Life Festival ne se limite pas à la célébration de la culture. Il constitue aussi un espace d’expression, de réflexion et d’innovation, abordant des problématiques sociales qui touchent la vie quotidienne des citoyens. « Cet événement incarne notre volonté de valoriser la richesse culturelle, la création artistique, l’innovation sous toutes ses formes, tout en sensibilisant sur des enjeux de société majeurs », a-t-il déclaré.



Prévue du 13 au 15 juin 2025 dans la commune du 9ème arrondissement, cette édition mettra un accent particulier sur la santé mentale, une thématique centrale qui sera également déployée dans les 1er et 7ème arrondissements sont les invités d’honneur, ainsi que dans la ville de Laï, dans une volonté d’élargir l’impact et la portée de l’événement.



Cette édition a pour objectif de rassembler les jeunes, les professionnels de la santé mentale, les artistes et les acteurs de la société civile, afin d’échanger, sensibiliser et proposer des pistes d’action autour de la santé mentale. En plus du thème principal, d'autres sous-thématiques seront développées, notamment : la prévention et la sensibilisation, le soutien social, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le bien-être émotionnel et la lutte contre les addictions.



Le commissaire général a souligné que cette édition vise à renforcer les actions en faveur des jeunes, en leur offrant des espaces d’écoute, d’expression et de valorisation, à travers les arts et la culture.