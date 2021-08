Tchad : la 3ème édition de la marche sportive de la Team Mercato a eu lieu à Ndjamena

Déterminée à faire du sport un vecteur de paix et de cohésion sociale, la Team Mercato, consciente de son rôle et son impact sur la jeunesse, a organisé ce samedi 14 août 2021, une grande marche sportive, en collaboration avec ses partenaires sous le signe de la paix et de cohésion sociale. En effet, le club Mercato Footing est un groupe de jeunes réunis pour faire la promotion du sport de masse et sensibiliser la population sur les bienfaits du sport, afin que le plus grand nombre pratique régulièrement au moins une activité sportive.



Pour le Club Mercato Footing, l'organisation de la grande marche sportive d'aujourd'hui s'est faite dans un contexte fortement marqué par des mouvements politiques à caractère revendicatif. Il est ajouté que ces activités très souvent désignées aussi sous le vocable marche, peuvent prêter à confusion avec celles d'aujourd'hui. Comparée aux marches précédentes, il convient de noter que la 3ème édition de la marche sportive est spéciale, en dépit de la mobilisation et participation massive de la population Ndjamenoise.



Selon le Team Mercato Footing, la grande marche sportive de ce samedi a un double objectif à savoir : poursuivre la sensibilisation de la population sur les bienfaits du sport et l'inciter à développer sans complexe les habitudes de sport de masse dans les divers quartiers de Ndjamena et les autres villes du pays ; réunir des milliers de jeunes issus de divers milieux sociaux et diverses obédiences. Il s'agit d'utiliser le sport pour passer un message d'union, de paix et de cohésion sociale.



Le parcours de la marche sportive de ce samedi est le suivant : le point de départ était au stade Pari-Congo, passant par le rond-point Aigle, le rond-point cent ans, le rond-point fontaine de l'Union, jusqu'au croisement de l'avenue Bokassa et retour au point de départ. Elle a été encadrée par la police nationale et celle municipale du 6ème arrondissement, accompagnée aussi de l'équipe médicale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a salué l'initiative de Mercato Footing et a lancé un appel aux jeunes de participer activement aux activités du club.

Le Team Mercato Footing s'est félicité de l'organisation de la grande marche sportive et a donné un cachet particulier à celle-ci, en dépit de la présence des enfants, des jeunes, des responsables et des vieux. Il faut noter que la Team Mercato Footing a apporté la précision sur le caractère apolitique de sa grande marche sportive dont il est le seul responsable.