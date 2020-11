Tchad : la 3ème édition du Festival Dary annoncée

La 3ème édition du Festival Dary aura lieu du 19 décembre 2020 au 2 janvier 2021 à la Place de la nation, a annoncé mardi le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Patalet Geo.



Les 23 Provinces du Tchad seront réunies pour présenter et valoriser le patrimoine culturel tchadien.



"Le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 oblige à réajuster certaines activités avec des restrictions à observer dans le cadre d’un dispositif que le ministère mettra en place pour garantir la sécurité sanitaire de tous les participants et festivaliers", indique le ministre.



L’objectif du festival Dary est la valorisation des richesses culturelles nationales et le brassage culturel en drainant un grand nombre de visiteurs, en mobilisant un nombre important des délégations provinciales et en impliquant les médias nationaux et internationaux.



La deuxième édition s'est déroulée du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019 à la Place de la nation.