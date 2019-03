Tchad : la 3ème législature veut faire le vide à l'Assemblée pour sa "phase terminale"

Les députés ont ouvert ce mardi matin au Palais de la Démocratie, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, en présence du ministre secrétaire général de la Présidence de la République, des membres du Gouvernement et des présidents d'institutions.



Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi a évoqué plusieurs sujets d'actualités dans son discours. "Cette première session ordinaire marque le tournant de la troisième législature qui doit tirer son bilan et se préparer à passer le relai à la nouvelle législature", a-t-il déclaré.



L'Assemblée nationale va examiner au cours de cette session plusieurs projets de lois reportés, à savoir cinq nouveaux projets de loi du Gouvernement soumis dans le cadre de la réglementation de l'aide juridique et de l'assistance judiciaire, de l'organisation de la profession de notaire, de la couverture de santé universelle, de la sécurisation des données informatiques et de l'approbation des contrats de partage de production pétrolière.



Les députés attendent également la transmission d'autres projets de loi visant le "renforcement des fondements juridiques de la 4ème République avec les réformes institutionnelles adoptées pendant le forum national inclusif", selon Haroun Kabadi. Les plus importants et urgents projets de loi concernent notamment la charte des partis politiques, le régime des associations, l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, la création des unités administratives des collectivités autonomes



A l'ordre du jour de cette session ordinaire sont également inscrites 15 questions orales avec débats portant sur le social, l'économie et la sécurité.



"L'ordre du jour est bien fourni et permettra aux députés de donner le meilleur d'eux mêmes, en phase terminale de la troisième législature, en vue de remettre au moment venu à la nouvelle législature une assemblée nationale ayant accomplie sa mission dans un cadre parlementaire structuré, harmonisé, conformément aux dispositions de la 4ème République", a relevé le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi.