Tchad : la 4e édition du Championnat national des luttes traditionnelles et olympiques annoncée

L'évènement, placé sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, va regrouper sept ligues qui sont entre autres celles de la région de N'Djamena, du Chari Baguirmi, du Moyen Chari, de la Tandjilé, du Mayo Kebbi- Est, du Lac et du Salamat.



Plus de 70 athlètes prendront part à ce rendez-vous inédit de l’année. La lutte féminine offrira au public des combats très spectaculaires.



L’objectif est de rassembler tous les meilleurs lutteurs du pays sans distinction de sexe, ni de religion, afin d’opérer une meilleure détection et faire asseoir les équipes nationales de luttes, junior, cadets et séniors.



"À travers l’ossature des équipes nationales qui seront mise en place, nous avons la certitude que la lutte tchadienne prendra part aux différentes compétitions continentales et mondiales en vue de ses participations aux Jeux Olympiques de Paris 2024", affirme Dr. Baba Ahmat Baba.



Les différents lutteurs de chaque ligue se sont préparés minutieusement avec des stratégies de combats qui répondront aux aspirations de la FTLA et des amoureux de cette discipline qui attire de plus en plus d'adeptes.