Tchad : la 4e édition du concours Toubou marquée par des distinctions

La quatrième édition du concours Toubou arrive à sa fin ce 20 février. La cérémonie de clôture a eu lieu au centre Al-Mouna. L'évènement annuel marque l'engagement pour la protection et la promotion des langues maternelles et de I'héritage culturel. Il est initié par un comité et des associations organisatrices, le centre culturel Mosko Handui-i, l'association pour la promotion d'éducation (APE) et l'ONG Nime Tomba.



Trois apprenants ont été distingués en tant que gagnants du premier prix du Grand concours de rédaction :

1 - DAZAGA : Ali Ousman Issa ;

1 - TUDAGA : Sougui Ali Sougui ;

1 - KANEMBU : Abakar Yunus Gurde.