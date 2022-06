Tchad : la 4e édition du concours de mathématiques « Prix Gauss » lancée

Le concours vise à renforcer les sciences mathématiques dans le seul but de lutter contre la baisse significative de niveau des candidats de la série C au baccalauréat tchadien ces dernières années. Ce concours de mathématiques est ouvert à tous les jeunes tchadiens arabophones et francophones ayant régulièrement fréquenté la classe de première scientifique et âgés de moins de 21 ans.



Pour concourir, chaque candidat doit déposer un dossier directement au sein du lycée situé au quartier Klemat, explique le directeur du complexe scolaire Étoile Polaire, Hiag Hiag Gustave.



En province, les candidats peuvent déposer les dossiers dans toutes les structures en charge de l’éducation nationale.



"Ayant constaté une baisse significative de candidats de la série C au baccalauréat tchadien, le lycée Étoile Polaire a décidé de redynamiser les mathématiques au Tchad car sans mathématiques, il n’y a pas de sciences et ans sciences, il n’y a pas de développement et sans développement, notre beau et cher beau pays n’atteindra jamais l’émergence", souligne Hiag Hiag Gustave.



Pour concourir, chaque candidat doit déposer un dossier constitué d'une copie certifiée conforme de l’acte de naissance, d'une attestation de niveau ou la copie légalisée d’un bulletin de notes de l’année scolaire 2021/2022 et de deux photos d’identité en couleur 4/4.



Les candidats peuvent également utiliser Facebook ou WhatsApp au numéro 6093749.



Le concours a été organisé en 2017, 2018 et 2019.