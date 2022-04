Tchad : la 5e édition du concours "Prix d'excellence" organisée à Pala

L'édition 2022 qui concerne tous les niveaux d'études du cycle moyen et secondaire de Mayo Dallah s'est déroulée dans trois centres à savoir Pala, Torrock et Lamé, précise l'inspecteur de l'éducation dans le département de Mayo Dallah, Koye Bawa Laurent.



Ce concours vise plusieurs objectifs qui sont notamment : susciter l'esprit d'émulation entre les élèves des différents établissements scolaires moyen et secondaire de Mayo Dallah, encourager les jeunes à prendre conscience de l'importance de l'école, les parents à soutenir les enfants dans les études, et les chefs d'établissements et les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes au profit des élèves.



Le secrétaire général du département de Mayo Dallah, Hassan Oumar Abakar, qui a ouvert les enveloppes contenant les épreuves de ce concours après la compréhension, a exhorté le jury à faire un travail de qualité afin d'obtenir un résultat crédible. Il a recommandé la rigueur, l'impartialité et l'objectivité dans les travaux.