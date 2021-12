Tchad : la 7ème convention ordinaire du RDP se tiendra du 27 au 29 décembre

Le comité d'organisation de la 7ème convention ordinaire du parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP) se tiendra du 27 au 29 décembre 2021.



L’information a été donnée au terme d’un point de presse tenu ce mercredi 22 décembre 2021, au siège de ce parti, sis au quartier Ridina dans le 5ème arrondissement, par la voix du président de ce comité, et par ailleurs secrétaire national à la communication, porte-parole du RDP, Adjédoué Weïdou.



Selon Adjédoué Weïdou, la 7ème convention ordinaire est placée sous le thème : « insuffler une nouvelle dynamique pour des perspectives plus grandes ». Pour lui, les préparatifs de la 7ème convention avancent normalement, et sont presque vers leur fin.



« Et nous saisissons cette occasion pour lancer avec insistance, un appel à l'endroit des militantes, militants et sympathisants d'être mobilisés et de sortir massivement le 27 et le 29 décembre 2021, au palais du 15 janvier 2021, pour la réussite de ce grand événement », a ajouté le président du comité d'organisation.