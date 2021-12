Tchad : la 8ème édition du Festival Le Souffle de l'Harmattan lancée à N'Djaména

L'agence littéraire Le Souffle et ses partenaires, ont organisé la 8ème édition du Festival Souffle de l'Harmattan, sous le thème : « les Tic au service de l'écriture ». C’est la bibliothèque nationale qui a servi de cadre à l'ouverture de cette festivité, ce 15 décembre 2021 à N'Djaména.



Souhaitant la bienvenue à l’assistance composée de jeunes, Dounia Tog-Yangar, président du comité d'organisation a déclaré que « le livre et la lecture sont au cerveau ce que l'exercice physique apporte au développement des muscles. Aussi, pour gagner la médaille d'or de l'intellect, du bienêtre et de la paix, il faut être l'ami des livres ». Sosthène Mbernodji, écrivain et animateur de l'émission "Café littéraire" sur la radio Fm Liberté, amoureux de la lecture et de l'écriture, est le directeur artistique de l'agence littéraire Le Souffle de l'Harmattan. Il explique le bien-fondé de ce festival qui est de « pérenniser la mémoire du pionnier de la littérature tchadienne, Baba Moustapha, auteur de l’œuvre Le Souffle de l'Harmattan ».



Pour lui, les maisons de culture (bibliothèques, musées, maisons de quartiers, et autres) et les activités qui les animent, s'inscrivent dans la « perspective permanente d'éducation ». Rosny le Sage Souaga, chef de la délégation des écrivains du Gabon, (invité d'honneur de ce festival) après constat, retient que Le Souffle de l'Harmattan ouvre des « perspectives nouvelles dans le champ littéraire africain ». Le Souffle de l'Harmattan pourrait donc « être le reflet d’un regard discret sur les vérités d'organisation du monde africain, faisant une lecture perspective de son histoire, ce, par le moyen de la littérature », estime-t-il.



Lançant les festivités, Abdoulaye Souleymane Ousman Banale, directeur général du ministère en charge de la Culture, représentant le ministre de tutelle, a relevé que, « dans la société de la connaissance qui est la nôtre aujourd'hui, les Tic jouent un rôle central dans la pédagogie spécialisée. Car, elles offrent des nouvelles possibilités aux personnes vivant avec un handicap ou ayant des besoins éducatifs particulier : ces technologies peuvent compenser certaines limitations (permettre d'avoir accès à l'information et la formation). Abdoulaye Souleymane exhorte les écrivains et les éditeurs à déployer davantage « d'efforts pour offrir à leurs lecteurs, des écrits de qualité, afin d'atteindre l'excellence qui nous tient tant à cœur ».



Pour rappel, le festival Le souffle de l'Harmattan est un événement culturel et ludique qui se déroule chaque année au Tchad, pour donner l'envie à la jeunesse tchadienne de connaitre ses racines, de découvrir les auteurs et écrivains du pays de Toumai.