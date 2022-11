Tchad : la BEAC prépare la commémoration de ses 50 ans

Pour commémorer cette date de création, il devient une tradition à la banque d'organiser des manifestations socioculturelles, économiques, sportives autour d'un thème central choisi par le comité d'organisation basé au siège à Yaoundé. Cependant, l'une des capitales des pays membres est retenue par le gouvernement de la BEAC pour accueillir ces manifestations. C'est la ville de N'Djamena, capitale du Tchad, qui est à l'honneur pour abriter des participants venant de tous les horizons afin de profiter de ces moments de partages d'idées et d'expériences autour du thème central : "BEAC, 50 ans au service de l'intégration des peuples de la CEMAC".



Ces cinquante années représentent 50 ans au service des valeurs et facteurs intégrateurs communs aux six États qui constituent la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). Institution d'émission monétaire, la BEAC a reçu mandat et privilège des États pour gérer et conduire la politique de la monnaie unique appelée communément FCFA (Franc de la coopération financière en Afrique).