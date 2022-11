Tchad : la BEAC retrace l’historique monétaire du FCFA avec une exposition de billets de banque

En marge des activités commémorant le cinquantenaire de la BEAC, une exposition des billets de banque a eu lieu le 20 novembre à l'hôtel Radisson Blu, en présence du gouverneur de la BEAC Abbas Mahamat Tolli.



Pour le gouverneur central, cette exposition de billets de banque est à valeur pédagogique car c’est beaucoup plus éloquent que tous les discours que les uns et les autres auront à tenir sur l'historique et sur l'évolution des billets de banque.



"Depuis plus de 50 ans, nous sommes en union monétaire, chaque fois vous avez constaté que les billets ont changé, ils ont

évolué en terme de sécurité, de texture, le substrat même du billet a évolué en qualité. Les thématiques de ces billets reflètent la CEMAC, ses figures emblématiques, puis l'économie de la sous-région. La CEMAC c'est d'abord l'intégration des personnes, nos billets donnent une dimension particulière à la personne humaine", a-t-il indiqué.



Abbas Mahamat Tolli a admis que cette exposition est une bonne chose pour les jeunes générations car elle leur permettra de découvrir et de comprendre l'historique de leur monnaie commune. Pour le public, c'est également une occasion pour lui de s'informer, de connaître les signes monétaires à la fois pour les personnes qui n'ont pas de problèmes de vision et celles qui sont malvoyantes également en touchant la texture des billets pour reconnaître les différentes dénominations.