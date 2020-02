Tchad : la BEAC sensibilise sur sa mission, la population incitée à la bancarisation

Dans sa présentation, le directeur d'agence de la BEAC d'Abéché, Mbaihoundam Pierre, a rappelé l'historique de la BEAC. Il a également évoqué les missions et rôles de la BEAC.



"La BEAC peut être définie de manière simplifiée comme la banque des banques qui a pour fonction de gérer le système de paiement, de contrôler le financement de l'économie et de mettre en oeuvre la politique monétaire", a-t-il indiqué.



Il a ajouté que la politique monétaire consiste à mettre à la disposition de l'économie, des moyens de paiement en quantité nécessaire et suffisante pour favoriser la croissance et le plein emploi, dans la stabilité et la paix, tout en veillant à la parité externe de la monnaie.