Tchad : la Banque européenne d'investissement veut ouvrir une ligne de crédit pour le secteur privé

Des conventions devraient être signées prochainement entre le gouvernement et la BEI pour la mise en place d'une ligne de crédit via la SGTB (Banque) et pour permettre au Tchad d'accéder à des structures d'assurance, informe Ali Adji Mahamat Seid, président de la CCIAMA.



"Les financements privés c'est ça qui manque au Tchad. On a toujours parlé mais on n'a pas vu de financements extérieures venir. Vous êtes les bienvenus au Tchad. Il faut qu'on crée de la richesse et de la main d'oeuvre", déclare le président du patronat, Bichara Doudoua.