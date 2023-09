Tchad : la Banque mondiale et l’ONAPE échangent avec les jeunes du Moyen-Chari

La Banque Mondiale et de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi, ONAPE a échangé ce 06 septembre avec les jeunes du Moyen-Chari sur recrutement de mille (1000) jeunes producteurs agricoles.



Une mission conjointe de la Banque Mondiale et de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi, ONAPE, se trouve à Sarh dans le cadre de recrutement de mille 1000 jeunes producteurs agricoles pour le projet de développement des compétences pour l’employabilité.



C’est le Gouverneur de la province, Ousmane Brahim Djouma, qui a présidé la cérémonie de lancement de ces travaux ce matin au centre des jeunes Don Bosco. L’objectif de la mission est de sélectionner 1000 jeunes agricoles, les identifier, les former, mais aussi de les outiller des matériels agricoles pour le projet de développement des compétences pour l’employabilité de ces derniers dans le monde rural.



Le chef de Suivi-Etude et visa des contrats du travail, Bagza Boloh Azaria, a précisé que ce projet couvre deux provinces à savoir : le Salamat et le Moyen-Chari et va permettre aux jeunes des deux provinces non seulement de se prendre en charge mais aussi d’embrasser le métier de la terre qui est devenu aujourd’hui le plus convoiter par bon nombre de personnes dans le monde entier.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma, compte sur la détermination et l’engagement de sa jeunesse. C’est pourquoi, il demande aux organisateurs de tenir compte de tous les départements de sa circonscription administrative pour un recrutement de masse.



Il faut rappeler que sur 1000 jeunes à recruter, le nombre 400 revient au département du Barh-Kôh et 600 aux autres départements. La sélection ne concerne que les jeunes agricoles dont l’âge varie entre 15 à 39 ans.