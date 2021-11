Tchad : la Bible sera traduite en langue Zimé, annonce sa communauté

La traduction de la Bible en langue Zimé date de 1984. La première dédicace de nouveau testament en langue Zimé Kélo a été rendue publique en 1995 et 1996. La deuxième traduction de l’ancien testament a commencé il y a presque huit ans mais parmi l'équipe, certains pasteurs ne sont malheureusement plus de ce monde. Aussi, des difficultés à traduire les sons et accents ont entrainé de la lenteur dans la traduction.



Dr. Massissou Nadar Hathoura a encouragé les fils et filles Zimés à s’impliquer dans la mobilisation et la sensibilisation pour permettre au comité d’accomplir son travail.



Le président du comité élu Fatchou Dlamgolo a, au nom du comité, promis d’être loyal aux missions confiées.



Clôturant l’assemblée, le vice-président national Seïsoumo Caleb a exhorté le sous-comité élu à se mettre au travail afin de réussir le pari. Il souligne que c’est Dieu qui les a choisis donc ils doivent être sages, courageux et ambitieux face ce grand défi.