Tchad : la CAJPDET s'alarme de la cherté de la vie et des délestages intempestifs

"Les prix de certaines denrées alimentaires connaissent une augmentation vertigineuse, à cause du comportement peu orthodoxe de certains commerçants véreux qui tentent même de défier l'autorité de l'État", affirme Mahamat El-Mahadi Abdramane.



D'après lui, les effets collatéraux de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne doivent pas servir de prétexte pour les commerçants véreux afin d'augmenter les prix de certaines denrées alimentaires sur les marches.



Mahamat El-Mahadi Abdramane appelle le gouvernement de transition à prendre ses responsabilités pour juguler la question de la cherté de la vie et l'énergie. Il demande à l'ONASA de jouer pleinement son rôle pour permettre au citoyen lambda de mener une vie décente car la sécurité alimentaire est l'une des conditions pour le bien-être familial.



"Notre pays qui dispose d'une raffinerie ultra-moderne a toujours des délestages intempestifs et ce, par la mauvaise foi de la Société tchadienne d'électricité (STE) chargée de l'exploitation et de la distribution de l'électricité", indique Mahamat El-Mahadi Abdramane.