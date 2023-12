Tchad : la CASAC appelle la population à voter massivement OUI pour la paix

Le président de la Coalition des Associations de la Société Civile pour les Actions Citoyennes (CASAC), Mahmoud Ali Seid a tenu ce jeudi un point de presse à son domicile, pour appeler ses compatriotes à voter tous « oui » lors du référendum constitutionnel.



Selon lui, en effet, les élections référendaires du 17 décembre prochain sont l’aboutissement de la première phase de notre processus démocratique nationale.



«La CASAC par ma voix, appelle tous les Tchadiens à sortir massivement le jour du vote pour donner un cachet particulier à cette consultation élection démocratique. Le futur référendum est la résultante, en somme, de la volonté du peuple tchadien qui aspire à vivre en paix et en harmonie », a déclaré le président de la CASAC, Mahmoud Ali Seïd.



La Coalition des Associations de la Société Civile pour les Actions Citoyennes se félicite du calme observé durant la campagne électorale en cours, et demande à tous les Tchadiennes et les Tchadiens à continuer de préserver cette paix, et cette stabilité qui valent autant que tout.