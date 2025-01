Tchad : la CASAC apporte son soutien au président de la République

Le président de la CASAC, Mahmoud Ali Seïd a lancé officiellement le 07 janvier 2025, une campagne de sensibilisation sur la paix et le vivre-ensemble. L'objectif visé à travers cette campagne de sensibilisation est de promouvoir la paix et le vivre-ensemble entre les filles et fils du Tchad.



Dans sa déclaration, Mahmoud Ali Seïd a rappelé que le Tchad regorge de potentialités immenses lui procurant un statut chevaleresque non moins enviable. Il a donc appelé les Tchadiens à s'unir autour des idéaux nobles qui favorisent l’enracinement de la paix dans le pays en se donnant les mains afin de booster davantage le Tchad.



« Notre diversité tant cultuelle que culturelle est un atout remarquable que nos populations doivent pouvoir s’en approprier et en faire un levier de raffermissement des liens qui unissent nos concitoyens », a-t-il déclaré.



Occasion pour lui, d'apporter son soutien indéfectible au président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, dans le combat noble et louable de développement qu’il mène pour le pays. « A ceux qui pensent, sans raison aucune, que l’avenir est sombre, nous leur demandons d’être toujours optimistes et ne pas céder aux sirènes de la sinistrose systématique. Qui plus est, irrationnelle », a-t-il ajouté.



Il faut rappeler que cette campagne se poursuivra dans les quartiers, les carrées, les ferriks, les aires pastorales, les villages, les églises, les mosquées, les écoles, les universités, les marchés et tous les autres lieux de regroupements pour transmettre les messages de pardon, du vivre-ensemble, de la cohésion sociale, de la solidarité et de l’amour du prochain pour raffermir l’unité nationale et la paix.