Tchad : la CASAC condamne la résurgence des conflits intercommunautaires au Ouaddaï

Par un point de presse tenu ce 24 septembre, le président de la Coalition des associations de la société civile (CASAC), Mahmoud Ali Seid, condamne vigoureusement les conflits intercommunautaires qui ont endeuillés la province du Dar Ouaddaï. Selon lui, la vie humaine est très sacrée wt aucune raison ne justifierait les massacres odieux survenus dans les localités situées non loin de la ville d’Abéché.



« Ouaddaiens et arabes sont les pièces d’un même puzzle. Et partant, tout le Tchad. La cohabitation pacifique doit être le leitmotiv sur lequel les tchadiens doivent s’arc-bouter pour préserver les valeurs cardinales, caractéristiques de populations fières », affirme le président de la CASAC. Car,dit-il, rien au monde ne pourrait disloquer les liens fraternels qui existent entre les filles et les fils du pays de Toumaï. Par ailleurs, il souligne que la cohabitation pacifique et la symbiose légendaire des tchadiens sont la résultante, en somme, d’un héritage noble laissé par les sages ancêtres.



Face à la résurgence de ces conflits meurtriers, non souhaitables, le président de la CASAC Mahmoud Ali Seid demande, par sa voix, ainsi que celles des milliers d’autres partisans de la paix, l’arrêt immédiat de toutes les formes de violences. En outre, il pense, au demeurant, que leurs affiliations culturelles, spirituelles et sanguines sont des leviers important sur lesquelles les espérances du peuple tchadien doivent se reposer.



La CASAC demande avec insistance à tous les fils et filles du Dar Ouaddaï, et au-delà, à toutes les personnes préoccupées par la paix, de s’organiser pour mettre en place des actions : organiser un Forum régional regroupant toutes les filles et les fils des zones impactées par les conflits intercommunautaires, impliquer les leaders religieux, les chefferies traditionnelles, les leaders d’opinions et les personnes ressources dans la sensibilisation contre les récidives des conflits intercommunautaires et mettre l’accent sur l’application stricte des lois du pays pour la résolution des conflits intercommunautaires.