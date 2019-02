Tchad : la CASAC dénonce une “incursion menée par des terroristes”

Le président de la Coalition des Associations de la Société Civile pour l’Action Citoyenne (CASAC), Mahmoud Ali Seid dénonce vigoureusement, dans un communiqué, ce qu’il qualifie « d’incursions terroristes menées par des mercenaires extrémistes à la solde du terrorisme international ».



Par ailleurs, il salue et encourage la réaction prompte et efficace de l’armée nationale tchadienne et dit apporter son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité, “engagées régulièrement dans la préservation de la paix dans notre cher et beau pays le Tchad.”



La CASAC dit soutenir la coopération tchado-française en matière de défense et dénonce, en outre, le comportement terroriste et coupable de certains opposants dits démocratique qui s’alignent aux cotés des terroristes coupables de cette agression terroriste contre le Tchad, selon elle.



« Ces criminels terroristes ambitionnent l’installation de la criminalité, du terrorisme, du désordre et de la déstabilisation dans notre pays. Les tchadiens ont connu les affres de la guerre, et à ce titre, aucune manœuvre terroriste et guerrière ne passera. Que les ennemis de notre pays sachent et apprennent une fois pour toute, les patriotes tchadiens demeurent à l’avant-garde, et qu’aucune chausse trappe, aucune manœuvre dilatoire ne passera », déclare le président de la CASAC, Mahmoud Ali Seid.



La CASAC demande à l’opinion internationale et à la justice d’aider le Tchad à appréhender les coupables de cette agression terroriste menée contre les tchadiens.