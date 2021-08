Tchad : la CASAC lance une vaste caravane sur la paix à N’Djamena

La Coalition des associations de la société civile (CASAC) a lancé ce dimanche 22 août 2021 à N’Djamena, une vaste caravane de sensibilisation sur la consolidation de la paix et des acquis démocratiques au Tchad.



Vêtus de leur t-shirts à l'effigie de leur organisation, avec des pancartes sur lesquelles on peut lire "vive la paix", “non à la guerre", les ambassadeurs de la CASAC ont sillonné plusieurs quartiers de la capitale pour prôner les valeurs cardinales du vivre ensemble, du pardon et de la tolérance.



Après leur tournée dans les quartiers, les délégués de la CASAC ont marqué un arrêt au siège de leur organisation, au quartier Ndjari dans le 8ème arrondissement, où le président M. Mahamoud Ali Séïd a livré un message.



Tout en remerciant ses membres pour la grande mobilisation, le président de la CASAC, appelle à l'unité des filles et fils du Tchad. Selon lui, la paix est la condition sine qua none de tout développement. "Sans la paix il n'y a rien. C'est pourquoi nous devons tous chérir et défendre cette paix. Aujourd'hui notre pays est debout et exporte la paix dans d'autres pays grâce à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui nuit et jour et sans cesse défendre notre patrie”, déclare-t-il.



Par ailleurs, Mahamoud Ali Séïd explique que cette caravane visant à cimenter la paix au Tchad s'étendra aux autres provinces du pays.



Il appelle ses militants à rester mobilisés pour la réussite de cette opération. "Nous, nous sommes tous engagés volontiers pour que la paix règne au Tchad, et nous ne devons pas faillir”, exhorte le président de la CASAC.