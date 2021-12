Tchad : la CASCIDHO appelle à plus d'engagement en faveur des droits humains

L'évènement a été marqué par la présentation des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), d'une scène théâtrale sur les violations des droits humains et la remise d'attestations à la CTDDH et à la LTDH pour leur engagement en faveur des droits de l'Homme.



Le coordonnateur national de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye, affirme que cette modeste cérémonie marque son engagement pour la défense des valeurs universelles des droits de l’Homme, afin que les peuples aspirent à la paix, à la justice, à la liberté et à la démocratie.



Mahamat Digadimbaye rappelle que le thème met un accent particulier sur les inégalités, la justice sociale, les discriminations, le vivre ensemble, les divisions et la problématique du genre.



« Nous vivons dans un monde où l’être humain se croit au-dessus de la loi et détenteur d’un pouvoir suprême de dominer les autres ou encore d’enlever la vie à son semblable au nom de la religion, du communautarisme, de la langue, du sexe, de l'opinion politique, de la race. Pourtant, la DUDH nous enseigne que tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi », affirme Mahamat Digadimbaye.



Il martèle que 73 ans après la DUDH, le peuple vit un monde où les droits de l’Homme sont partout bafoués ; les injustices et les inégalités gouvernent le monde. Mahamat Digadimbaye appelle à un monde plus juste et respectueux des valeurs universelles des droits de l’Homme.



Les défenseurs des droits de l’Homme ont la responsabilité d’aider les États à aller vers l’excellence en matière de respect des droits humains. Le coordonnateur national de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye constate qu’aujourd’hui, les droits de la femme sont en régression malgré les conventions internationales qui la protège. Au Tchad, malgré les avancées en matière de politique du genre et du leadership féminin, la montée en puissance des violences basées sur le genre et le mariage précoce sont monnaie courante.