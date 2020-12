Tchad : la CASCIDHO appelle les citoyens à "promouvoir l'unité nationale"

La Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'Homme (CASCIDHO) a appelé jeudi les tchadiens à promouvoir les valeurs de la paix, l'unité nationale et des acquis démocratiques car leur remise en cause "entrainerait de facto des graves violations des droits de l'Homme".



Selon le président de l'organisation, Mahamat Digadimbaye, qui s'est exprimé à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'Homme, "depuis quelques temps, la CASCIDHO constate malheureusement la montée en puissance des discours de haine, de violence et de division qui remettent en cause les fondements de l'unité nationale et de la démocratie".



La CASCIDHO "condamne énergiquement ce genre de déclarations qui sont même interdites par le droit international des droits de l'Homme".



Elle informe que "dorénavant", elle "jouera pleinement son rôle pour l'édification d'une société tchadienne démocratique, unie et respectueuse des valeurs de la République et de nos institutions".



"Dans notre combat de tous les jours pour la promotion des droits de l'Homme, nous devions être vigilants pour ne pas fragiliser nos institutions et remettre en cause la stabilité, l'unité et la cohésion nationale. (...) Pour notre pays le Tchad qui est dans un processus électoral irréversible, nous, acteurs de la société civile, devons être des apôtres de la paix et de la non-violence, et non des artisans d'instabilité et de déchirure de notre pays", estime Mahamat Digadimbaye.