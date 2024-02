Tchad : la CASCIDHO lance un appel pressant pour la bonne gouvernance dans la 5e République

L'objectif de cet appel est de réclamer des mesures pour répondre aux besoins de la population tchadienne, notamment en ce qui concerne les conditions de vie et la bonne gouvernance.



La rentrée sociale 2023-2024 offre à la CASCIDHO l'opportunité de faire une pause, de réfléchir à la situation actuelle, d'analyser le marché et de fixer des objectifs pour l'année 2024 qui vient de commencer.



Mahamat Digadimbaye a souligné que l'année 2024 sera décisive pour le Tchad, car suite au référendum constitutionnel du 17 décembre 2023, une nouvelle constitution a été adoptée, établissant ainsi la 5e République. La CASCIDHO mettra l'accent sur la sensibilisation de la population et l'organisation d'ateliers et de séminaires sur des sujets tels que le processus électoral, la citoyenneté, le respect des droits de l'homme, les libertés politiques et la bonne gouvernance. La réussite de cette période de transition nécessite que les organes dirigeants prennent en compte les préoccupations de la population, notamment en ce qui concerne l'accès à des besoins essentiels tels que la nourriture, l'eau potable, l'électricité, les carburants et les soins de santé primaires.



De plus, l'année 2024 devrait également être marquée par des efforts visant à mettre fin aux conflits intercommunautaires entre agriculteurs et éleveurs, qui ont causé la perte de nombreuses vies.



Mahamat Digadimbaye a exprimé sa gratitude envers le président de la transition, les invités et le comité de la CASCIDHO pour leur soutien.