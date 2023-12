Tchad : la CASERDHO évalue le déroulement pacifique du référendum

Lors d'une conférence de presse, à la Maison des Médias, le coordinateur général de l'ONG Caméra au Service des Droits de l'Homme (CASERDHO), Nagriam Yohoyam, a exprimé sa satisfaction quant à la maturité politique du peuple tchadien, lors du référendum du 17 décembre 2023.



Yohoyam a souligné que le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère de calme et de sérénité, bien que certains bureaux de vote aient ouvert en retard, et aient connu des problèmes logistiques.



Il a toutefois déploré le manque d'engouement dans certains bureaux, et le fait que certains électeurs n'ont pas pu voter en raison de l'absence de leurs cartes d'électeur, bien que leurs noms apparaissent sur les listes électorales.



L'ONG a observé que ces électeurs s'étaient inscrits en temps voulu, mais n'ont malheureusement pas reçu leurs cartes. Le CASERDHO encourage toutes les parties à respecter la loi, et à éviter toute réaction antipatriotique.



En cas de contestation, l'ONG appelle à recourir aux voies légales établies par la législation électorale, conformément à la Charte de Transition. Pour conclure, le CASERDHO a remercié la CONOREC pour avoir créé un environnement propice au succès de ce moment décisif dans la phase finale de la transition au Tchad.