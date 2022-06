Tchad : la CASHD félicite la justice sur le jugement des leaders de Wakit Tama

Un verdict a été prononcé hier à Moussoro, au sujet du jugement des leaders de Wakit Tama. A cet effet, la Coordination des associations civiles, humanitaires et de droit de l’homme (CACHD), a animé un point de presse relatif à la paix et le vivre ensemble au Tchad, ce mardi 7 juin 2022, au CEFOD.



Pour le coordonnateur national de CASHD, Abdoulaye Abderahim, n’eut été la vigilance et les efforts de la police nationale, la marche pacifique du 14 mai dernier allait basculer le pays vers le chaos et prendre une autre allure.



À cet effet, il condamne les actes de vandalisme des marcheurs qui n’ont pas respecté le plan d’itinéraire prévu dans l’autorisation de manifestation. De plus, Abdoulaye Abderahim relève qu’après avoir pris part à la rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement, son organisation est en train de promouvoir, de sensibiliser et de communiquer le message relatif à la paix, tout en félicitant la justice tchadienne sur le verdict prononcé hier à Moussoro, à la suite du jugement des leaders de Wakit Tama arrêtés.



D’après lui, cette décision contribue efficacement à l’apaisement de la situation socio-politique que traverse le Tchad. Par ailleurs, le CASHD condamne les conflits récurrents qui se sont produits dans la zone aurifère de Kouri-Bougoudi, et ont causé des pertes en vies humaines.

Elle lance un vibrant appel à l’endroit de la population tchadienne à l’apaisement, à la préservation de la paix et du vivre ensemble.



Car le Tchad traverse une période cruciale de transition, où tout le monde doit contribuer pour la réussite de cette dernière. Le coordonnateur national de CASHD a également félicité le PCMT, Mahamat Idriss Deby, pour sa descente dans la province du Tibesti, afin de constater les évènements malheureux qui ont eu lieu à Kouri-Bougoudi, et qui ont coûté la vie à des nombreux Tchadiens.



« Nous saluons aussi les instructions du PCMT qui ont permis aux forces de défense et de sécurité, de déguerpir les orpailleurs illégaux et de ramener l’ordre dans la zone », a-t-il soutenu.