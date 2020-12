Tchad : la CASHIDO condamne "la montée en puissance des discours de haine"

Le président de la CASHIDO, Mahamat Digadimbaye, a lancé jeudi un appel au développement d'un véritable partenariat entre le gouvernement et les associations des droits de l'Homme pour la mise en place de la politique gouvernementale en matière des droits de l'Homme. Il s'est exprimé à l'occasion de l'édition 2020 de la Journée internationale des droits de l'homme.



Mahamat Digadimbaye se dit "conscient et reconnaissant des efforts entrepris en matière des droits humains".



"Certes, en matière des droits de l'Homme, tout n'est pas rose mais avec la volonté politique, nous y arriverons. Dans notre combat de tous les jours pour la promotion et la défense des droits de l'Homme, nous devons être vigilants pour ne pas fragiliser nos institutions et remettre en cause la stabilité, l'unité et la cohésion nationale", dit-il.



Il ajoute que le "combat pour les droits de l'Homme doit au contraire renforcer la cohabitation pacifique et solidifier nos institutions démocratiques et non le contraire".



Mahamat Digadimbaye appelle les tchadiens à promouvoir les valeurs de la paix, l'unité nationale et des acquis démocratiques car leur remise en cause "entrainerait de facto des graves violations des droits de l'Homme".