Tchad : la CCIAMA appelle les opérateurs économiques à "éviter toute spéculation néfaste"

Le président de la CCIAMA, Ali Adji Mahamat Seid, a invité samedi les opérateurs économiques à "maintenir les chaines d'approvisionnement et éviter toute spéculation néfaste à l'image citoyenne du secteur privé" suite aux nouvelles mesures contre le coronavirus.



Il a expliqué que les mesures du gouvernement ont permis, jusqu'à présent, de minimiser l'avancée de la pandémie sur le territoire national. "Bien malheureusement, nous sommes tous au regret de constater ces dernières semaines un fort relâchement dans l'observance des mesures barrières, seul arme pour nous prévenir contre le Covid-19", a déploré Ali Adji Mahamat Seid.



Il a déclaré que les forces vives économiques doivent soutenir les mesures prises par le chef de l'État à travers le décret du 31 décembre 2020 portant confinement de la ville de N'Djamena et renforcement des mesures sanitaires. Selon lui, ces mesures permettent d'éviter une détérioration de la situation.



La CCIAMA interpelle les opérateurs économiques, tous les secteurs d'activités et marchés de la ville de N'Djamena au respect des mesures énumérées par le décret du 31 décembre 2020.