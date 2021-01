Tchad : la CCIAMA mettra en place un comité de suivi suite au confinement de N'Djamena

La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) appelle les acteurs privés à "assumer pleinement la part qui est la leur, en faisant preuve de respect, de responsabilité, d'unité et de solidarité derrière les plus hautes autorités du pays", suite aux mesures de confinement à N'Djamena.



Selon Ali Adji Mahamat Seid, président de la CCIAMA, "en ces circonstances particulièrement éprouvantes", "toutes les forces vives économiques" doivent "soutenir les efforts du gouvernement dans la guerre contre le Covid-19".



La CCIAMA interpelle les opérateurs économiques, tous les secteurs d'activités et marchés de la ville de N'Djamena au respect des mesures énumérées par le décret du 31 décembre 2020.



Elle invite à maintenir les chaines d'approvisionnement et éviter toute spéculation néfaste à l'image citoyenne du secteur privé. La CCIAMA annonce qu'avec les différents marchés, elle va mettre en place un comité de suivi pour faire respecter par les opérateurs économiques toutes les contraintes et exigences du gouvernement.