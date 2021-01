Tchad : la CCIAMA renforce la sensibilisation dans les marchés de N'Djamena

Les responsables de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) intensifient les actions de lutte contre la pandémie dans les différents marchés de la capitale. Une délégation s'est rendue vendredi au marché à Mil.



Des masques et kits d'hygiène ont été remis aux responsables du marché et au représentant du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Ces dons sont accompagnés d'un plaidoyer.



Depuis quelques jours, la CCIAMA a entamé une large campagne de sensibilisation. Le vice-président de la CCIAMA, Brahim Goukouni Nour, explique que l'initiative vise à inciter au respect des mesures barrières.



Depuis le 31 décembre 2020, la CCIAMA a mis en place un comité de sensibilisation. En plus des préoccupations liées à la santé publique, le comité rappelle la nécessité de respecter la salubrité dans les marchés.



Le représentant du délégué général du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Abakar Youssouf Zaïde, souligne que l'initiative prise par la CCIAMA marque un appui direct aux mesures prises par le gouvernement.



"Le Tchad n'est pas épargné par cette pandémie mondiale qui fait des ravages. La seule solution est le respect des mesures barrières", dit-il. Abakar Youssouf Zaïde cite l'exemple des États-Unis, un pays avancé sur le plan scientifique et médical mais sérieusement touché par la pandémie.



Après 21 jours de confinement de N'Djamena, le Comité de gestion de crise sanitaire a proposé cette semaine au chef de l'État le déconfinement de la capitale. La mesure est entrée en vigueur depuis hier, vendredi 22 janvier.