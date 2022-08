Tchad : la CCIAMA s'oppose au boycott des assises nationales et appelle à la raison

Dans un communiqué de presse rendu public, ce 30 août 2022, la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et d'Artisanat (CCIAMA) rappelle aux uns et aux autres que l'avenir du Tchad impose de continuer les travaux du Dialogue.



Elle demande à ses représentants au Dialogue National Inclusif et Souverain de participer efficacement aux travaux afin qu'au sortir de ces assises, « les opérateurs économiques jouent leur rôle d'acteurs du développement ».



La CCIAMA estime que « ces assises, tant attendues par le peuple tchadien devraient permettre au Tchad, de jeter les véritables bases de la réconciliation entre ses filles et fils, afin de se donner au développement socio-économique du pays ».



Enfin, la CCIAMA demande aux différents ordres, ainsi qu'aux autres composantes, de revenir et de continuer les travaux en participant activement aux différents groupes thématiques pour faire valoir leurs intérêts.



Il faut rappeler que la CCIAMA a pour mission première, la défense des intérêts des opérateurs économiques et la promotion du développement socio-économique du pays.