Tchad : la CCIAMA tient sa deuxième session ordinaire

La Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et d'Artisanat (CCIAMA) a tenu ce matin sa deuxième session ordinaire du 17 au 18 mars 2023, à son siège. La Ministre de l'Industrie et du Commerce, Walendom Robertine, a inauguré cette assemblée générale.



Cette assemblée générale permettra d'évaluer les actions menées pour imposer la CCIAMA dans toutes les sphères de la vie économique nationale, conformément aux lois de la République, et de la faire progresser en tant que force de propositions pour les pouvoirs publics, ainsi qu'en tant que vecteur de développement du secteur privé.



Selon le Président de la CCIAMA, Ali Adji Mahamat Seïd, cette assemblée générale portera sur l'examen et l'adoption des rapports d'activités et financiers de 2022, de l'examen et l'adoption du plan d'action de 2023 et du budget de 2023. Le président précise que le bureau exécutif a œuvré au cours des deux dernières années pour renforcer l'institution et en faire un outil fort et efficace, qui rassemble les opérateurs économiques tchadiens autour d'un projet commun d'expansion du secteur privé. Il a également souligné que la CCIAMA est un interlocuteur crédible du gouvernement en matière de développement économique.



Dans son discours d'ouverture, la Ministre de l'Industrie et du Commerce, Walendom Robertine, a appelé à un examen minutieux des différents documents soumis, en veillant à ce que le rôle et la performance de la CCIAMA soient réellement au centre de tous les échanges. Elle a également réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur du secteur privé et son soutien constant pour que les changements économiques attendus par les Tchadiens puissent se concrétiser.



L'assemblée générale ordinaire a été marquée par la présence des élus consulaires et de différents invités.