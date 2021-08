Tchad : la CDF appelle ses militants au soutien de la marche de Wakit Tamma

Le bureau exécutif national du parti Convention pour la Démocratie et le Fédéralisme (CDF) a, à travers un communiqué de presse, invité tous ses militants et sympathisants à soutenir activement et participer massivement à la marche organisée ce samedi 07 août 2021 par la coalition Wakit Tamma.



Il exhorte par ailleurs tous les marcheurs à dénoncer les manœuvres de confiscation du pouvoir par le CMT, les injustices subies par différentes couches de la population, manifestants assassinés, prisonniers de guerre disparus dans des conditions non élucidées, diplômés sans emplois, retraités maltraités, l'ingérence outrancière de la France dans les affaires tchadiennes, l'attitude obséquieuse et complaisante de l'Union Africaine.



Il faut rappeler que l'itinéraire de la marche va du rond-point Hamama, jusqu'au Palais du 15 janvier.