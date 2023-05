Tchad : la CEJP choquée par la récurrence des conflits et condamne les actes de désolation

Selon la CEJP, la défaillance du système de gouvernance du pays se manifeste à travers les affrontements très récents dans la Province du Mayo-Kebbi Est (Goulmoun Bass/ Bongor) et dans la Province du Logone Oriental (Monts de LAM), opposant les agriculteurs et les éleveurs en ce début de travaux champêtres, ainsi que les vols de bétail et les enlèvements de personnes contre rançon. La crise énergétique caractérisée par la rareté du carburant et les coupures d'électricité intempestives aggrave également la situation.



En outre, la CEJP déplore les images d'horreur, les appels vocaux incitant aux meurtres, à la haine et à la revanche, ainsi que les références à un passé douloureux (Kodo) qui circulent sur les réseaux sociaux, montrant des villages et des campements incendiés, des femmes et des enfants brûlés vifs ou déchiquetés. Elle estime que cela ne peut que susciter l'indignation et la frustration de tout citoyen honnête et responsable.



En exprimant sa compassion envers les familles éplorées, la CEJP condamne fermement ces actes qui visent à semer la désolation et remettent en cause tous les efforts fournis par différents acteurs pour maintenir la cohésion sociale et le développement socio-économique des paisibles citoyens.



La CEJP interpelle le gouvernement à prendre rapidement les mesures qui s'imposent, en arrêtant les auteurs de ces tueries perlées qui ne font que s'étendre davantage et en rendant justice aux victimes. Elle exhorte également les populations à garder leur sérénité et à privilégier, dans leurs interactions quotidiennes, les voies du dialogue et de la collaboration pour faire prévaloir leurs droits.



La CEJP joint sa voix à celles de tous les partenaires au développement qui s'investissent avec abnégation et objectivité dans la recherche d'une solution holistique pour une meilleure cohabitation entre les communautés, qui doivent toujours être traitées avec égalité et équité.