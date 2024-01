Tchad : la CELlAF et l'OSC organisent un atelier de validation en vue du dossier d’investissement

La cellule de liaison et d’information des associations féminines (CELIAF) et ses partenaires organisent un atelier de validation du document stratégique de la coalition nationale des organisations de la société civiles (OSC), en appui à la mise en œuvre du dossier d’investissement. Le lancement de cet atelier a eu lieu ce mardi 30 janvier, dans un hôtel de la place.



Au total, quarante participants venus de différentes provinces du pays participent à cet atelier qui durera deux jours.



L’objectif de cet atelier vise à valider le document stratégique de la coalition pour guider les organisations de la société civile dans leurs efforts visant à contribuer à l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et des enfants de moins de 5 ans, ainsi que l'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil.



Dans son discours de circonstance, la présidente nationale la CELIAF, Yodamne Marie a déclaré que la santé de la mère et de l’enfant préoccupe son organisation.



Elle a souligné que la mission de son organisation est de contribuer à l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, et de toutes les couches vulnérables à la promotion de leur situation socioéconomiques, juridique, politique et au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des organisations affiliées. Yodame Marie a présenté sa gratitude aux partenaires et aux participants venus de différentes provinces du pays.



Dans son discours de lancement, la secrétaire générale adjointe du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale, par ailleurs vice-présidente de la CELIAF, Amgoudja Daoud Soumaïne a indiqué que le mécanisme de financement mondial (GFF) pour les femmes, les enfants et les adolescents, est un partenariat mondial à multiples parties prenantes, hébergé par la Banque mondiale qui s’engage à garantir que toutes les femmes, tous les enfants et les adolescents puissent survivre et s’épanouir.



Selon Amgoudja Daoud Soumaïne, le GFF soutient 36 pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure à accélérer aux progrès réalisés en matière de santé de reproduction de la mère, du nouveau-né de l’enfant et de l’adolescent et de nutrition. Elle a aussi rappelé que le Tchad a adhéré en 2019 à ce mécanisme de financement mondial, à cause de ses indicateurs en matière de la mortalité maternelle et infantile.



Elle a souligné en outre que suite à cette adhésion, il a permis de créer la Plateforme nationale multipartite pilotée par le gouvernement en février 2020, qui a pour mission de développer et mettre en œuvre un plan national axé sur les priorités nationales appelé "dossier d'Investissement", afin d'aider à la mobilisation d'un financement durable pour la santé de la mère, du nouveau-né, de |'enfant, de l'adolescent, de la nutrition et les faits de l'état civil.