Tchad : la CENI lance les opérations d'affichage des listes électorales provisoires

Le président de la CENI, Kodi Mahamat Bam, a annoncé jeudi le lancement des opérations d'affichage des listes électorales provisoires à compter du 11 décembre 2020 sur l'ensemble du territoire national.



Cette opération s'étendra sur une période d'un mois et prendra fin le 12 janvier 2021.



"Ces listes seront affichées dans les différents centres de recensement électoral implantés dans les différentes provinces", précise Kodi Mahamat Bam.



Les électeurs sont invités à se rendre dans les centres de recensement de leur localité respective pour procéder aux vérifications nécessaires pour une éventuelle réclamation (noms mal orthographiés, personnes décédées, etc).



Les élections présidentielles sont prévues le 11 avril 2021, les législatives le 24 octobre 2021 et les communales le 3 avril 2022.