Tchad : la CEP/SNE proroge le dépôt et l'ouverture des offres d'un avis d'appel d'offres international

La CEP/SNE informe les différents soumissionnaires que suite à l'avis d'appel d'offres international n°T003/SNE/DG/CEP SNE/PM/2024, relatif à la conception, fourniture et montage des travaux d'extension des postes 90kw de Gassi et Lamadji et création des postes d'étoilement 15kw et réseaux MT associés dans le cadre du projet d'interconnexion des Réseaux Électriques Cameroun-Tchad ( PIRECT) publiés en date du 22 janvier 2024 dans le journal l'observateur n°1128 et du journal N'Djamena Hebdo n°2020, le dépôt et l'ouverture des offres prévu initialement le 05 mars 2024 est reporté au 19 mars 2024 à 10 heures précises, heure de N'Djamena et l'ouverture des offres aura lieu publiquement le même jour à 10 heures et 30 minutes à la même adresse.