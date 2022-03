Tchad : la CIDH appuie la CNDH pour l’ancrage des droits de l’Homme

La Commission Internationale des droits de l’Homme (CIDH), conduite par son Secrétaire Général, Prof. H.C. RAFAL MARCIN WASIK, est en mission au Tchad. Elle a rendu, ce 30 mars 2022, une visite de courtoisie à la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH).



Le président de CNDH Djidda Oumar Mahamat a remercié la CIDH pour la confiance témoignée en le faisant « Champion des Droits de l’Homme » pour le Tchad.



Le secrétaire général de la CIDH s’est félicité de la collaboration entre la République du Tchad et son Institution. La CIDH se dit disposée à soutenir le Tchad et la CNDH en particulier.



Elle accorde une attention particulière au processus du dialogue inclusif national en cours au Tchad. Le Conseil d’Administration de la CIDH entend appuyer le processus afin que cela aboutisse de la façon la plus heureuses pour le peuple tchadien.