Tchad : la CIMAF donne le sourire aux couches vulnérables

Et d’ajouter que le Ramadan revêt une certaine particularité dans le deux pays. Les rituels et les coutumes pratiquées durant ce mois sacré sont presque identiques en raison des liens séculaires entre les deux peuples liés par des relations de fraternité et de convergence aux niveaux religieux et spirituel.



Pour Abdellatif Erroja, cette action humanitaire dont l’objectif est d’instaurer une pratique louable pendant le Ramadan, démontre que l'entreprise CIMAF-Tchad "travaille non seulement pour contribuer au développement économique de ce pays frère qui est cher pour le Maroc, mais cherche à devenir un acteur dans les activités d’entraide social et humanitaire".