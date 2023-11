Tchad : la CLEF sensibilise les femmes d’Am-Timan sur la participation citoyenne au référendum constitutionnel

Parmi ses recommandations, le Dialogue national inclusif et souverain (DNIS), organisé du 20 août 2022 au 8 octobre 2022, prévoit l’organisation du referendum constitutionnel qui se tiendra le 17 décembre prochain.



La Commission nationale chargée de l’organisation du référendum constitutionnel (CONOREC) et le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) s’attèlent à accompagner les organisations de la société civile dans la campagne de sensibilisation de la population pour la participation à ce référendum.



Dans le même sillage, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, président provincial de la CONOREC, a rencontré les forces vives de la province au cours d’une assise où il a invité tous les leaders à s’impliquer dans le processus. Selon la présidente de l'association CLEF, Halimé Adam Ali, leur séance de sensibilisation organisée ce jour à l’endroit des femmes entre dans le cadre de ce processus.



Elle invite la population à sortir massivement pour cette opération qui donne l’opportunité de faire valoir son droit de citoyenneté et s’impliquer positivement dans la réussite du retour à l’ordre constitutionnel.