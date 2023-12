Tchad : la CLEF sensibilise les femmes sur la fréquentation des services sanitaires

Une séance de sensibilisation, à l'endroit des femmes, a été organisée le 1er décembre 2023 par l'association Collectivité locale pour l'enfant et la femme (CLEF), à son siège situé au quartier Darassalam, dans la ville d'Am-Timan.



Cette activité a réuni plusieurs participantes venues de divers quartiers, pour écouter le message prévu en cette circonstance.



Selon la présidente de l'association CLEF, Halimé Adam Ali, cette séance cadre bien avec les objectifs assignés à leur organisation qui intervient pour la promotion et l'épanouissement de la femme et de l'enfant dans la province.



Elle ajoute que l'acte intervient suite à l'appel lancé par les autorités locales envers les associations de la place afin de contribuer par la sensibilisation en faveur de la fréquentation des services sanitaires.



Face aux femmes réunies à cette occasion, Halimé Adam ALI a souligné qu'il est très indispensable à toute femme en âge de procréer, d'aller se faire consulter pendant la grossesse, après l'accouchement et d'envoyer massivement les enfants dans les services sanitaires pour suivre respectivement toutes les étapes de la vaccination.



Par ailleurs, elle demande aux mères de faciliter la tâche aux agents vaccinateurs lors des campagnes de vaccination organisées par le gouvernement et ses partenaires.