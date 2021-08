Tchad : la CNCIJP reçoit les dossiers des journalistes retardataires

Dans un communiqué de presse rendu public ce 31 août 2021, la Commission Nationale de la Carte d’Identité du Journaliste Professionnel (CNCIJP) invite les demandeurs retardataires, pour la délivrance et du renouvellement de la Carte d’Identité du Journaliste Professionnel, à déposer leurs dossiers le plus rapidement possible, en vue de la tenue prochaine d’une session extraordinaire à cet effet.



Tout en rappelant aux professionnels et aux médias que la réception des demandes de la Carte d’Identité du Journaliste Professionnel est permanente, au secrétariat général de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel (HAMA), la CNCIJP indique que, conformément à la loi, la qualité de journaliste professionnel est attestée par la détention de cette carte.



Par ailleurs, les candidats au renouvellement de la Carte d’Identité du Journaliste Professionnel sont exemptés du dépôt du certificat de nationalité, au cas où ils n’ont pas changé de nationalité.