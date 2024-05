Tchad : la CNDH appelle à une élection présidentielle pacifique et juste

Selon le président de cette institution, la CNDH, en tant qu'autorité administrative indépendante chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se doit de s'adresser à l'opinion nationale et internationale pour contribuer à la préservation de la paix, de l'unité nationale et de la consolidation de l'État de droit.



La CNDH félicite les plus hautes autorités de la transition pour avoir respecté le calendrier de la transition et organisé l'élection présidentielle, censée mettre fin à cette période de transition dans notre pays.



Elle exhorte également les plus hautes autorités de la transition à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, le libre accès à l'information par tous les moyens de communication légaux, la liberté d'opinion et d'expression des citoyens, et surtout l'accès aux bureaux de vote pour y exercer leur droit sans aucune contrainte, menace ou intimidation.



Par ailleurs, la CNDH appelle la classe politique tchadienne, et les candidats en particulier, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à proscrire tout discours haineux, divisionniste et/ou à connotation communautariste qui pourrait nuire à la cohésion sociale. Ils se doivent de respecter scrupuleusement le code de bonne conduite qu'ils ont volontairement signé.



Conformément à son mandat, la CNDH assume pleinement sa mission d'éveil des pouvoirs publics et d'écoute de la population en matière de promotion et de protection des droits de l'homme dans cette phase cruciale de l'histoire du Tchad. La CNDH informe qu'elle déploiera des commissaires et des chefs d'antennes dans toutes les provinces du pays pour assurer, en toute neutralité et impartialité, le suivi de toutes les violations des droits de l'homme qui surviendraient pendant et après les élections, afin d'élaborer un rapport crédible et indépendant sur les violations en période électorale.