Tchad : la CNDH déploie une équipe d'observation des élections générales sur le terrain

Le président de la Commission nationale des Droits de l'Homme (CNDH), Belngar Larmé Laguerre a officialisé le lancement de déploiement d'une mission d'observation électorale composée de 14 équipes dans 10 provinces du Tchad.



La mission d'observation électorale de la CNDH doit s'effectuer en toute indépendance, dans le strict respect du code électoral et des standards internationaux et nationaux, en matière des droits de l'Homme, en étant impartial et à égale distance de tous les acteurs politiques en lice, a confié le président.



A cette occasion, Belngar Larmé Laguerre a affirmé que la CNDH manifeste sa reconnaissance, tout en marquant la gratitude du gouvernement, et à tous ses partenaires, notamment au Bureau pays du Haut-commissariat aux droits de l'Homme et à l'organisation d’internationale de la Francophonie, à travers l'association francophone des commissions nationales des droits de l'Homme, sans laquelle cette importante activité ne pouvait se réaliser.