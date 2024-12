Tchad : la CNDH dispose désormais d'un site web et d'une application pour le suivi des plaintes

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a lancé officiellement son site web, et l'application pour le suivi des plaintes des violations des droits de l'Homme, ce jeudi 05 décembre 2024, dans ses locaux.



La cérémonie qui a été présidée par le président de la CNDH Belngar Larmé, a vu la présence du président de l'ANGE, Ahmed Bartchiret et de plusieurs autres autorités.



Le lancement de ce site web et de l'application pour le suivi des plaintes des violations des droits de l'homme, constitue pour l'ensemble des commissaires, la concrétisation de leur volonté de faire de la CNDH, une véritable autorité administrative indépendante de promotion et des protections des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.



La conception de ce site web de la CNDH est rendue possible grâce au financement de l'Union Européenne et la mise en œuvre par le Centre Européen d'Appui Électoral (ECES), dans le cadre du Projet d'Appui au Parlement et aux Processus Électoraux.



Le président de la CNDH, Belngar Larmé, estime que ce site web ne permettra non seulement d'informer, de sensibiliser et d'interagir avec la population sur les droits de l'Homme, mais aussi de faire mieux connaître la CNDH qui est peu connue.



Quant à la représentante de l'UE, Sora Jarosava, elle a souligné que ce site web permettra aux victimes de violations des droits de l'Homme de pouvoir exposer leurs cas à la CNDH.