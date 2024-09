Tchad : la CNDH échange avec les acteurs électoraux

En perspective des prochaines élections au Tchad, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), en collaboration avec la Francophonie, a organisé une journée d’information et d’échanges avec les acteurs électoraux. Cette journée d'information a eu lieu ce mardi 17 septembre 2024 à N'Djamena, dans un hôtel de la place.



Dans son discours d’ouverture, le président de la CNDH, Belngar Larme Laguerre, a déclaré que son institution a réuni les acteurs électoraux pour diagnostiquer la situation des droits de l’homme lors du scrutin précédent, pour que les élections qui se pointent à l’horizon soient apaisées.



Il a souligné que l’organisation des élections apaisées constitue un des vœux les plus chers de tous les citoyens. Par ailleurs, il a ajouté que le respect des droits de l’homme en période électorale, s’affirme comme une obligation.



Selon le président de la CNDH, son institution émet le vœu que cette journée contribue véritablement à instaurer une synergie d’actions entre tous les acteurs présents, pour une meilleure surveillance de la situation des droits de l’homme, lors des élections à venir.



Enfin, il espère, de manière consensuelle, dans le calme et dans la sérénité, que des recommandations pertinentes seront formulées pour permettre d’élaborer une feuille de route pour les prochaines élections.