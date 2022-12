Tchad : la CNDH invite le gouvernement à inscrire toutes ses actions dans le respect des droits de l'Homme

Cette année, le thème de la Journée des droits de l'Homme est : "dignité, liberté et justice pour tous".



"L'exercice des droits naturels de chaque Homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. En la matière, nous devons maintenir la vigilance. À cet égard, chacun à son niveau de responsabilité, peut et doit veiller au respect des droits de l'Homme ; magistrats, responsables politiques, chefs religieux, intellectuels, fonctionnaires ou simple citoyen. Nous devons tous être des défenseurs des libertés fondamentales", explique le président de la CNDH.



"Nous invitons le gouvernement qui, le premier, a la responsabilité de respecter, protéger et promouvoir les droits de l'Homme, à inscrire toutes ses actions dans le respect des droits de l'Homme, même s'il faut reconnaitre la difficile conciliation de l'obligation d'un État à défendre ses populations à l'obligation de respecter les droits de la personne humaine, mais c'est en cela que nous montrerons la grandeur de notre pays et de notre culture des droits humains", souligne Mahamat Nour Ibedou.



La Journée des droits de l'Homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour d'anniversaire de l'adoption en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune.