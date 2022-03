Tchad : la CNDH rend visite à l’Association des victimes du régime Habré

En cette journée du 31 mars 2022, la Commission nationale des Droits de l'Homme, a rendu visite à l'Association des Victimes des Crimes et Répression du régime d'Hissène Habré.



Conduite par son président, Djidda Oumar Mahamat, la délégation de la CNDH a été reçue par les responsables de ladite Association et ses membres, dont le premier, le président Clément Abaïfoutah. Pendant les échanges, ce dernier a fait un bref rappel du processus en cours d'indemnisation des victimes.



Selon lui, près de sept ans après avoir obtenu gain cause, les victimes du régime de l’ex-président tchadien Hissène Habré n’ont toujours pas obtenu leur indemnisation, du fait de la lenteur dans la mise en place des différentes structures prévues à cet effet. Ainsi, selon le président de la CNDH, la Commission technique d’indemnisation tarde à voir le jour, alors que sa création relève pourtant d’une décision de justice.



Les victimes, dont plus de 300 sont malheureusement déjà décédées, attendent à entrer en possession de leur dû, estimé à une somme de 75 milliards de FCFA à titre de dommages et intérêts. « L’État tchadien, civilement responsable, est normalement tenu de tout mettre en œuvre, pour un aboutissement heureux et rapide de ce processus d’indemnisation.



Malheureusement, les choses traînent encore, malgré les récentes injonctions du président du Conseil Militaire de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno », a ajouté le président Abaïfoutah. De son côté, le président de la CNDH, Djidda Oumar Mahamat a rassuré les victimes que son institution, consciente de la souffrance et des tourments des victimes, s'investira promptement pour un dénouement heureux de cette situation, en faisant un plaidoyer auprès des plus hautes autorités du pays.



« Nous allons porter vos doléances à différents niveaux pour que les autorités soient bien informées de votre situation et le niveau d'avancement du dossier d'indemnisation des victimes afin que des décisions appropriées soient prises », a-t-il indiqué devant l'assistance.